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محافظات

معجزة طبية.. استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعى .. شاهد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:51 م
استخراج إبرة استقرت
استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعي
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إبراهيم الهوارى
نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بإشراف الدكتور يسري شاهين والدكتور يسري السعيد من استخراج إبرة من صدر طفلة دخلت بطريق الخطأ من الجلد أثناء اللعب مع أخواتها واستقرت بالصدر على الجهة اليسرى خلف عظمة القفص الصدري مباشرة أمام عضلة القلب.

وتمت العملية بنجاح عن طريق شق صدري أمامي محدود بطول "2 سم" فقط على يد فريق طبي على أعلى مستوى من جراحي القلب والصدر بجامعة بنها.

وضم الفريق الطبى كل من الدكتور هاني الرخاوي، والدكتور محمد الجزار، والدكتور أشرف النحاس، والدكتورة أنهار السيد، ونهي هلال، وفريق أطباء التخدير الدكتور باهر دياب، والدكتورة أسماء فتح الباب وترقد الطفلة الآن داخل قسم جراحة القلب والصدر لاستكمال العلاج.
معجزة طبية.. استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعى .. شاهد
معجزة طبية.. استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعى .. شاهد
معجزة طبية.. استخراج إبرة استقرت بجوار قلب طفلة بمستشفى بنها الجامعى .. شاهد
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