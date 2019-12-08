ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فيديو جراف

موجز الأنباء.. ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. مساعدات مصرية عاجلة إلى جيبوتي.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 11:04 م
كريم عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القراء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.

ومن أبرز الأخبار، ما يلي:

بديلًا لـ محمد صلاح .. ليفربول يعتزم التعاقد مع مهاجم برازيلي
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب إيفانيسلون فريق فلومينينسي البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. وأنا الصديق الأفضل لـ تل أبيب
في كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا، تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاقات الأمريكية الاسرائيلية، حيث استقبله آلاف الحضور.

شاهد.. محمود العسيلي بين أحضان خطيبته في أحد المطاعم
يعيش الفنان محمود العسيلي حالة من الحب والرومانسية مع خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم .

في تصنيف الجامعات الخضراء.. جامعة كفر الشيخ الأولى محليًا وأفريقيًا
حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا دوليًا جديدًا حيث واصلت الحفاظ على المركز الأول محليًا وأفريقيا على مستوى الجامعات المصرية والرابع عربيًا في تصنيف "UI Green Metric" العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة الذي تنظمه جامعات إندونيسيا.

بالساطور.. اعتداء وحشي على مصري في الكويت
اعتدى مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. اختبارات أعمال السنة بشكل إلكتروني بحاسبات ومعلومات جامعة المنصورة.. انطلاق مهرجان فتاة المستقبل بالمنوفية.. وفد صينى رفيع المستوى يفتتح فصل كونفوشيوس بالأقصر

أخبار التعليم.. موعد امتحانات الترم الأول 2019 بجميع مدارس الجمهورية .. المنظمة العالمية للملكية الفكرية تشيد بالمبادرة الرئاسية لبنك المعرفة

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

أخبار التعليم.. عميد ألسن عين شمس تبحث سبل التعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة.. وعبد الغفار: نحتاج لتشجيع البحث العلمي بالجامعات وتعظيم دوره

موجز الرياضة.. مهاجمة الخطيب.. وتعليق كلوب على صلاح.. وفسخ عقد بوطيب مع الزمالك

في تصنيف الجامعات الخضراء.. جامعة كفر الشيخ الأولى محليًا وأفريقيًا

ترشيحاتنا

الداعشي المغتصب يروي تفاصيل عملية خطف الفتاة أشواق حجي

ملابس شتوية مع بابا نويل.. هيدي كرم تستعرض ديكورات الكريسماس فى منزلها

زيجة لم تكتمل.. رانيا فريد شوقي تصدم الجمهور بطلاقها في سن الـ 16 عاما ..فيديو

أسامة كمال يعود للشاشة عبر هذه القناة

مقبرة من دورين تثير الجدل في المنوفية.. ما وظيفة الدور الثاني ؟

فستان أنيق.. هايدي موسى تتألق فى حفل زفاف.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد

نيسان تطرح جي تي آر 50 الإصدار المحدود بسعر 18.9 مليون جنيه