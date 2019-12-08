موجز الأنباء.. ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. مساعدات مصرية عاجلة إلى جيبوتي.. ليفربول يحدد بديل محمد صلاح

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القراء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
بديلًا لـ محمد صلاح .. ليفربول يعتزم التعاقد مع مهاجم برازيلي
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب إيفانيسلون فريق فلومينينسي البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. وأنا الصديق الأفضل لـ تل أبيب
في كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا، تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاقات الأمريكية الاسرائيلية، حيث استقبله آلاف الحضور.
شاهد.. محمود العسيلي بين أحضان خطيبته في أحد المطاعم
يعيش الفنان محمود العسيلي حالة من الحب والرومانسية مع خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم .
في تصنيف الجامعات الخضراء.. جامعة كفر الشيخ الأولى محليًا وأفريقيًا
حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا دوليًا جديدًا حيث واصلت الحفاظ على المركز الأول محليًا وأفريقيا على مستوى الجامعات المصرية والرابع عربيًا في تصنيف "UI Green Metric" العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة الذي تنظمه جامعات إندونيسيا.
بالساطور.. اعتداء وحشي على مصري في الكويت
اعتدى مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.
ومن أبرز الأخبار، ما يلي:
بديلًا لـ محمد صلاح .. ليفربول يعتزم التعاقد مع مهاجم برازيلي
يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع اللاعب الشاب إيفانيسلون فريق فلومينينسي البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ترامب: أوباما لم يحب إسرائيل.. وأنا الصديق الأفضل لـ تل أبيب
في كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا، تغزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العلاقات الأمريكية الاسرائيلية، حيث استقبله آلاف الحضور.
شاهد.. محمود العسيلي بين أحضان خطيبته في أحد المطاعم
يعيش الفنان محمود العسيلي حالة من الحب والرومانسية مع خطيبته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم .
في تصنيف الجامعات الخضراء.. جامعة كفر الشيخ الأولى محليًا وأفريقيًا
حققت جامعة كفر الشيخ إنجازًا دوليًا جديدًا حيث واصلت الحفاظ على المركز الأول محليًا وأفريقيا على مستوى الجامعات المصرية والرابع عربيًا في تصنيف "UI Green Metric" العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة الذي تنظمه جامعات إندونيسيا.
بالساطور.. اعتداء وحشي على مصري في الكويت
اعتدى مجموعة من الأفراد على مواطن مصري في الكويت مما أدى إلى إصابته بجروح بالغة وقطع في شرايين الساق.