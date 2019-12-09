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منوعات

عامل متجر شجاع يلقن لصا مسلحا درسا قاسيا بعد محاولة سرقته.. فيديو

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:23 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
صارع عامل محل بقالة شجاع بلطجي مسلح بسكين بعد أن حاول سرقة المحل، قبل أن يتمكن العامل من طرده خارج المتجر.

وبحسب صحيفة "ميرور"، كان العامل "أوزكان يلدريم" يعمل بمفرده في متجر بمدينة "بورنموث" البريطانية، عندما اقتحم رجل ملثم المتجر لسرقته.

وفي البداية، بدا العامل هادئًا حين لوح اللص بالسكين الضخم في وجهه.

وحاول العامل الذي يبلغ من العمر 36 عامًا بإمساك أي صندوق لصد هجمات اللص.

واشتبك عامل المتجر مع اللص وضربه بقوة وجره من ملابسه حيث تمكن العامل من إسقاط السكين، من يد اللص ليفر بعدها إربًا حتى لا يتم القبض عليه.


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