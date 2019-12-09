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ديني

مصابة بعظام الزجاج| هبة مجدي: أهلي باعوني وشيخ الأزهر تكفل بحالتي

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 12:13 ص
مصابة بعظام الزجاج
مصابة بعظام الزجاج .. هبة مجدي: أهلي باعوني وشيخ الأزهر تكفل
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محمد شحتة
بكى الإعلامي، دكتور عمرو الليثي خلال برنامجه "واحد من الناس" على شاشة النهار خلال استضافته الآنسة هبة مجدي فتاة عمرها 37 سنة اتولدت بعظم زجاجى يجعل عظامها تتكسر من أقل مجهود والأصعب من ذلك أن جسمها لن يستطيع أن ينمو ولن تستطيع الحركة.

وقالت هبة مجدي، إنها تعيش بمفردها في المنزل بعد وفاة أبيها وأمها، وجارتها سمر هي التي تقوم برعايتها وتأتى إليها يوميًا تنجز لها كل طلباتها، مضيفة أن أخوتها تركوها وكانوا يعذبونها من أجل إرضاء زوجاتهم وأولادهم. 

ومن جانبه، أكد الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري، إنه سيتم عمل زيارة من لجنة بيت الزكاة إلى بيت الفتاة، وسيتم توفير ما ينقصها.

وأشار إلى أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وجه بتوفير معاش شهري لها مدى الحياة قدره 800 جنيه، وإن كان ينقص الفتاة في بيتها أثاث أو أجهزة كهربائية سيتم إمدادها بكل ما يحتاجه البيت.

وأشاد صفوت النحاس برزانة عقل الفتاة هبة مجدي وثقتها في نفسها وفكرها العقلاني الجميل.
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