التشخيص غلط.. أحمد فهمي يفاجئ جمهوره بعد إجرائه عمليه في المرئ

كشف الفنان أحمد فهمي، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، حيث أنه تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، ليجري جراحة عاجلة في المريء لمعاناته من آلام شديدة.



وأكد فهمي في تصريحات تليفزيونية قائلا : "عملت منظار أكثر من مرة وقالولي عندك ارتجاع مريء، بس في الآخر اكتشفت أن التشخيص خطأ".



وتابع: "طلع عندي عيب خلقي في المرئ عبارة عن خلايا ظهرت من الأعلى كانت لازم تتكوي عشان ميحصلش مضاعفات".



يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمي، الفنية مسلسل "الواد سيد الشحات"، والذي خاض به السباق الرمضاني الأخير، وحقق نجاحا كبيرا جدًا خلال عرضه.



"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا".