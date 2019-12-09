ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي.. لهذا السبب

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



ووفقا لوكالة الأنباء السعودية نقل مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.



وجدد ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.



وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا الأمريكية بإطلاق النار، مما أدى إلى وفاة 3، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".



وتقدمت وزارة الخارجية السعودية، بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.



وأكدت الخارجية السعودية أن "مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".