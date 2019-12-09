ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي.. لهذا السبب

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 02:39 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه لفخامته ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية نقل مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد ولي العهد خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا الأمريكية بإطلاق النار، مما أدى إلى وفاة 3، وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وتقدمت وزارة الخارجية السعودية، بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأكدت الخارجية السعودية أن "مُرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يُمثل الشعب السعودي إطلاقا الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قرار عاجل من الملك سلمان بشأن تورط سعودي في إطلاق نار بقاعدة أمريكية

أول تعليق من ريما بنت بندر على اتهام سعودي بإطلاق النار في قاعدة فلوريدا

السعودية: إطلاق النار في فلوريدا جريمة بشعة.. ومرتكبها لا يمثل الشعب

إطلاق النار في فلوريدا.. الأمير خالد بن سلمان: تدربت في قاعدة أمريكية وتعازيّ لأسر الضحايا

الخارجية السعودية تعزي أسر ضحايا إطلاق النار في فلوريدا

الملك سلمان يدين حادث إطلاق النار في فلوريدا واليونان تطرد السفير الليبي بسبب اتفاق السراج وأردوغان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترشيحاتنا

بعد سرطان القولون.. شريف مدكور يعلن إصابته بـ فيروس في الدم.. شاهد

اخبار الحوادث.. بلاغ يتهم المقاول الهارب محمد علي بالبلطجة واختطاف المواطنين.. فتاة تحمل سفاحا والرضيع يدفع الثمن بين أنياب الكلاب في الدقهلية

التشخيص غلط.. أحمد فهمي يفاجئ جمهوره بعد إجرائه عمليه في المرئ

اللي يحصلني يكسرني.. فيفي عبده بإطلالة جريئة تشعل إنستجرام

حكاية صالح جمعة وكهربا في جلسة فايلر مع لجنة التخطيط بـ الأهلي

تعرف على العطلات والاجازات الرسمية في 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد F-150 الكهربائية تستطيع استخدام 4 محركات في وقت واحد... صور

بفستان أبيض قصير .. ليلى علوي تشعل السوشيال | صور

أنيقة كالعادة.. درة تتألق فى مهرجان نجم العرب بالأزرق اللامع.. شاهد