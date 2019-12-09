رشا يحيى تقدم حفلا في الأوبرا بالمسرح الصغير مساء اليوم

تقدم الدكتورة رشا يحيى صوليست الفيولا حفلا في الأوبرا بالمسرح الصغير، في الثامنة من مساء اليوم الاثنين.



ومن المقرر أن يتضمن برنامج الحفل مؤلفات غربية فيرتيوزية تقدم لأول مرة فى مصر، وباقة من أشهر الأغنيات العربية وموسيقى الأفلام.



وتشارك في العرض أستاذة البيانو الجيورجية إلينا دزماشفيلي، ود/احمد انور (بيزجيتار)، وعمرو راشد (بيركشن) وعلاء انيس (درامز) وهاني زين (إيقاع شرقي)، ومحمد فوزى (كيبورد).



كما تشارك على الفلوت د/رانيا يحيى كضيف شرف للحفل، ويحيى الهرميل (ماريمبا) والطفلة فريدة الهرميل (اكسليفون).