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مرأة

في مكياج صاخب.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بأحدث ظهور لها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 07:55 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة هنا الزاهد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة لها.

وخطفت الأنظار الفنانة هنا الزاهد بمكياجها الصاخب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز مكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على طلاء شفاه باللون الأحمر مما كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

واعتمدت هنا الزاهد على خصلات شعرها المموج منسدل على كتفيها، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

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