استرداد كفالات بنكية بـ 768 ألف جنيه لـ 48 مصريا في لبنان خلال شهر

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع للوزارة، بالسفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في استرداد تنازلات عن الكفالات البنكية لنحو 48 عاملا مصريا يعملون في لبنان، وقيمتها 48 ألف دولار، أي 768 ألف جنيه تقريبا، وذلك خلال شهر نوفمبر 2019.



وقال المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، إن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل، ولكنه يقوم بتحميلها على العامل مما يشكل عبئا جديدًا على العامل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.



وناشد المستشار العمالي، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية لاستلامها.



وأشار إلي أن مكتب التمثيل العمالي بلبنان قام بتوفير 85 فرصة عمل خارجية، منوها إلي أن المكتب تلقي 15 شكوي من العمالة المصرية، وقام بحل 12 شكوي منها بالطرق الودية، وجاري دراسة شكوتين، وأحال شكوي إلي القضاء



كما قام المكتب بعمل 5 زيارات ولقاءات ميدانية منها واحدة مع الجالية المصرية لحل مشاكلها، و3 للمنشآت الخاصة وواحدة للمصالح الحكومية، فضلا عن الرد علي 165 استفسارًا للعمال المصريين بطريقة مباشرة.

