وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم

نظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي،اليوم،المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها ) والذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019 بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.



ويقام المؤتمر تحت رعاية وحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب.



وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،إن القارة الأفريقية تزخر بالموارد المتاحة التي لانهاية لها وبها طاقات هائلة ،ولديها مخزون هائل من المواد الخام في هذه القارة الشابة في الوقت الذي نعمل فيه لتكون مصر مقر لوكالة الفضاء الأفريقية والعمل على أن تبنى مصر آليه للذكاء الاصطناعي فنحن لدينا شباب واعي ولدينا طاقات بشرية ومعملية هائلة".



ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة و التعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.



كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.



ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء في تخصصات متنوعة من جامعات مختلفة وبحضور رؤساء معاهد الدراسات الإفريقية ، والمستشاريين الثقافين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.