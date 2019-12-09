ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 01:58 م
المؤتمر الدولي الأول
المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية
Advertisements
كريم ناصر
نظم مركز الدراسات والتعاون البحثي الإفريقي،اليوم،المؤتمر الدولي الأول للدراسات الإفريقية: (التنمية المستدامة لإفريقيا كما نتطلع إليها ) والذي يقام خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر 2019 بكلية السياحة والفنادق جامعة حلوان.

ويقام المؤتمر تحت رعاية وحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم و الطلاب.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،إن القارة الأفريقية تزخر بالموارد المتاحة التي لانهاية لها وبها طاقات هائلة ،ولديها مخزون هائل من المواد الخام في هذه القارة الشابة في الوقت الذي نعمل فيه لتكون مصر مقر لوكالة الفضاء الأفريقية والعمل على أن تبنى مصر آليه للذكاء الاصطناعي فنحن لدينا شباب واعي ولدينا طاقات بشرية ومعملية هائلة".

ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة للنهوض بالقارة السمراء تتمثل في التكنولوجيا الحيوية والتنمية المستدامة والصحة و التعليم والطاقة الجديدة والمتجددة والفنون والآداب والتراث.

كما يهدف أيضا إلى البحث في الاستثمار العقاري وصناعة التشييد والبناء.

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والعلماء في تخصصات متنوعة من جامعات مختلفة وبحضور رؤساء معاهد الدراسات الإفريقية ، والمستشاريين الثقافين للدول الإفريقية، وبعض الشخصيات العامة.
وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم
وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم
وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم
وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم
وزير التعليم العالي: أفريقيا غنية بالموارد الهائلة والشباب القادر على تحقيق التقدم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: مصر لديها إمكانات هائلة تمكنها من النهوض بأفريقيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 9-12-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي و البنوك

وفاة محمد عبده تثير الجدل في السعودية.. وهذه هي الحقيقة

تغيب عن كأس العالم.. إيقاف روسيا عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات لهذا السبب

قهرت الطيران الإسرائيلي في سوريا..تعرف على مقاتلات سو- 35

بـ 2 مليون جنيه لـ فتح الله.. الزمالك يتفادى الاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا

فيديو جراف|الاعتداء على مصري بسبب خلاف مروري بالكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. مكرونة بالموتزاريلا في الفرن وسلطة الكرنب الأحمر

أغرب تقاليع الموضة 2019.. الشفاه الشيطانية والبنطلون المقلوب الأبرز

أكثر 10 سيارات SUV مبيعًا في مصر 2019 .. صور