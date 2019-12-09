على مدار 3 أيام.. متحف أديب نوبل يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

ينظم متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية على مدار 3 أيام عددا من الأنشطة للاحتفاء بأديب نوبل، بمناسبة الاحتفال بذكري ميلاد نجيب محفوظ، حيث يقام في السادسة مساء الثلاثاء 10 ديسمبر، بمقر المجلس الأعلي للثقافة، ندوة بعنوان " الكلام المحفوظي .. اللغة وتحولات الخطاب في عالم نجيب محفوظ".



ويستضيف الكاتب الكبير يوسف القعيد رئيس مجلس أمناء المتحف مدير الندوة الدكتور محمد بدوي أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة الذى يستعرض التحولات الأساسية في اللغة العربية الحديثة بين الفصحى والعامية منذ بداية القرن العشرين وحتى الآن بشكل عام، مع التركيز على دور "محفوظ" فى هذه التحولات وما أنجزه فى هذا المجال عبر مسيرته الروائية، وطرق إعداد الكتاب المصريين الأوائل، ولغة كراسات الإنشاء " التي سادت بين كتاب هذا العصر فى ذلك العصر وكيف تمكن محفوظ من تجاوزها، كما يتحدث بدوي عن حرب اللغة بين الكتاب التقليديين والكتاب المحدثين الذين مثلهم محفوظ بعد توفيق الحكيم ويحيي حقي، والكيفية التى حسم بها محفوظ معركته مع اللغة القديمة، وتختتم الندوة بتقديم تحليلات عامة لبعض نصوصه الروائية.



الجدير بالذكر أن الدكتور محمد بدوي أبرز المتخصصين في أدب نجيب محفوظ، عمل أستاذا للأدب العربي بجامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، شارك في لجان تحكيم العديد من الجوائز الأدبية من بينها جائزة الدولة في الآداب، جائزة الرواية العربية التي يمنحها المجلس الاعلى للثقافة وجائزة ساويرس الأدبية وجائزة سلطان العويس بالإمارات، عمل في عدة جامعات عربية منها جامعات صنعاء والبحرين والعين، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة فصول المتخصصة في النقد الأدبي لعدة سنوات.



من أبرز مؤلفاته " الرواية الجديدة في مصر "، بلاغة الكذب" لعبة الكتابة لعبة السياسة.