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تكنولوجيا

طفرة كبيرة في بطاريات هواتف أيفون 2020

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 11:05 م
طفرة كبيرة في بطاريات
طفرة كبيرة في بطاريات هواتف أيفون 2020
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ندى على
ذكر موقع "The Elec"، أن هواتف أيفون الصادرة في 2020 ستحتوى على وحدات لحماية البطارية والتى ستكون بحجم أصغر وأرفع بنسبة 50% من الموجودة في دوائر حماية البطارية في هواتف أيفون السابقة.

وسيعمل النموذج الجديد من وحدات البطارية على تخفيف المساحة الداخلية بسبب صغر حجمها بالإضافة إلى تعزيز قدرة وكفاءة البطارية.

وسيحتوى النموذج الذى تم تصنيعه من شركة ITM Semiconductor الكورية، وتعمل دوائر حماية البطارية على منع البطارية من قبول شحن زائد من الممكن أن يؤدى إلى تلفها أو انفجارها وكذلك على منع الشحن المنخفض.

وأضاف الموقع، أن الشركة الكورية التى صممت النموذج لهواتف أيفون قد أمدت به وحدات حماية البطارية في هواتف سامسونج Galaxy S11.

وستحتوى كل هذه الهواتف التى ستصدر في عام 2020 على تقنيات OLED، كما أنها ستصدر بتكنولوجيا 5G، كما أنها لن تحتوى على خاصية التعرف على الوجه وإنما ستعتمد على بصمة الإصبع بحساس سيكون موجودا على جانب الهاتف.

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