إماراتى يدعم السياحة فى مصر... والجمهور: بانتظارك الغالي | شاهد

نشر هلال المرزوقى تغريدة ؛ من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " من دبى قبل السفر الى مصر .



وكتب الاماراتى هلال المرزوقى " ‏أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ..

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من مطار ‎#دبي ✈️ متوجه إلى ‎#مصر العزيزة قادمًا لها بكل شوق ، إجازة قصيرة الى ‎#الاسكندرية 🇪🇬

‎ ".#سأدعم_سياحة_مصر





وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :





‏‎ماشاءالله مبرووووووك تنور وتشرف مصر ياهلا ياهلا ياهلا انشاءالله تقضوا اجازه سعيده.





‏‎توصل بالف سلامه وان شاء الله تنبسط في بلدك التاني مصر.





‏‎‎الناس الحلوه الجميله مهما نتكلم عليهم مش هنوفلهم حقهم علينا نوروا بلدهم التانيه مصر ❤️🇪🇬.



‏‎حياك الله بوسعيد و بإنتظارك الغالي.



و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج لدعم السياحة وهو "#سأدعم-سياحة-مصر" ونشروا عددًا من الصور للأماكن السياحية التى تبهر الجميع، فيما شارك فى دعم الهاشتاج عدد من رواد مواقع التواصل فى دول الخليج الشقيقة وأشهر ما نشروه فيديوهات للمتحف المصرى.