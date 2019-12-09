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أخبار العالم

إماراتى يدعم السياحة فى مصر... والجمهور: بانتظارك الغالي | شاهد

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:17 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر هلال المرزوقى تغريدة ؛ من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " من دبى قبل السفر الى مصر .

وكتب الاماراتى هلال المرزوقى " ‏أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ..
٠
من مطار ‎#دبي ✈️ متوجه إلى ‎#مصر العزيزة قادمًا لها بكل شوق ، إجازة قصيرة الى ‎#الاسكندرية 🇪🇬
‎ ".#سأدعم_سياحة_مصر


وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :


‏‎ماشاءالله مبرووووووك تنور وتشرف مصر ياهلا ياهلا ياهلا انشاءالله تقضوا اجازه سعيده.


‏‎توصل بالف سلامه وان شاء الله تنبسط في بلدك التاني مصر.


‏‎‎الناس الحلوه الجميله مهما نتكلم عليهم مش هنوفلهم حقهم علينا نوروا بلدهم التانيه مصر ❤️🇪🇬.

‏‎حياك الله بوسعيد و بإنتظارك الغالي.

و دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هاشتاج لدعم السياحة وهو "#سأدعم-سياحة-مصر" ونشروا عددًا من الصور للأماكن السياحية التى تبهر الجميع، فيما شارك فى دعم الهاشتاج عدد من رواد مواقع التواصل فى دول الخليج الشقيقة وأشهر ما نشروه فيديوهات للمتحف المصرى.
إماراتى يدعم السياحة فى مصر... والجمهور: بانتظارك الغالي | شاهد
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