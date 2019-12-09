ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 664.75 جنيها

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 664.75 جنيه اليوم مقابل 663.45 جنيه في تعاملات أمس بفارق 1.3 جنيه.



وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة لـ 759.65 جنيه بعد أن كان 758.2 جنيه أمس بفارق 1.45 جنيه، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 569.75 جنيه مقابل 568.7 بزيادة بلغت 1.05 جنيه.





وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 443.15 جنيه اليوم مقابل 442.3 جنيه أمس بفارق 85 قرشا.



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 759.65 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5318 جنيه و أوقية الذهب بـ 23.64 ألف جنيه.



