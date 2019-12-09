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اقتصاد

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل 664.75 جنيها

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 06:37 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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محمد يحيى
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم، الإثنين، بمتوسط 1.15 جنيه، في الجرام الواحد مقارنة بين ما كانت عليه أمس، الأحد.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لـ 664.75 جنيه اليوم مقابل 663.45 جنيه في تعاملات أمس بفارق 1.3 جنيه.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة لـ 759.65 جنيه بعد أن كان 758.2 جنيه أمس بفارق 1.45 جنيه، بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لـ 569.75 جنيه مقابل 568.7 بزيادة بلغت 1.05 جنيه.

وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة لـ 443.15 جنيه اليوم مقابل 442.3 جنيه أمس بفارق 85 قرشا.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 759.65 ألف جنيه و الجنيه الذهب بـ 5318 جنيه و أوقية الذهب بـ 23.64 ألف جنيه.

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