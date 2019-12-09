الإسماعيلى يركز على الكرات العرضية والدفاع فى استعداداته لـ المقاصة

واصل فريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى استعداداته لمباراة المقاصة، المقرر إقامتها بعد غد "الأربعاء" على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.



بدأ المران بتدريبات خفيفة بالجرى حول ملعب التدريب ثم حرص الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل الفنية مثل استلام الكرة تحت ضغط وتسليمها بشكل صحيح.



وحرص أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة مدربى الفريق على التركيز على الكرات العرضية وكيفية التمركز الدفاعى الصحيح ثم انتهى المران بتقسيمة فى منتصف الملعب ظهر فيها جميع اللاعبين بشكل متميز.



حضر المران عبد الرحمن أنوس عضو اللجنة الفنية ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات وذلك للإطمئنان على حالة الفريق ورفع الروح المعنوية للاعبين.