أحمد موسى يخصص حلقة الاثنين مع برنامجه لمناقشة مشاكل المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة يوم الأثنين من برنامج على "مسئوليتي" ستكون مخصصة للجمهور من أجل مناقشة مشاكل المواطنين.



وأضاف في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النهاردة حلقة الناس".



وتابع: "نزلنا محافظة القاهرة لمتابعة المشاكل المتواجدة في محافظة القاهرة".



وأكمل: "كل المحافظين سوف تجدونا متواجدين عندهم من اجل التعرف على مشاكل المواطن ويتحرك المسؤول لحل مشاكل الناس".



ولفت: "مصر الجديدة مدينة عتيقة وبها ازدحام رهيب وفي فترة من الفترات قررت عدم الذهاب إلى مصر الجديدة".

