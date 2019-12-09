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أحمد موسى يخصص حلقة الاثنين مع برنامجه لمناقشة مشاكل المواطنين

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 08:11 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن حلقة يوم الأثنين من برنامج على "مسئوليتي" ستكون مخصصة للجمهور من أجل مناقشة مشاكل المواطنين.

وأضاف في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النهاردة حلقة الناس".

وتابع: "نزلنا محافظة القاهرة لمتابعة المشاكل المتواجدة في محافظة القاهرة".

وأكمل: "كل المحافظين سوف تجدونا متواجدين عندهم من اجل التعرف على مشاكل المواطن ويتحرك المسؤول لحل مشاكل الناس".

ولفت: "مصر الجديدة مدينة عتيقة وبها ازدحام رهيب وفي فترة من الفترات قررت عدم الذهاب إلى مصر الجديدة".
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