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محافظات

إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 09:23 م
الدكتورة ايناس عبد
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
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كتب محمد الغزاوى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤتمر أدباء مصر فى دورته الرابعة والثلاثين بمحافظة بورسعيد، فى الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر الحالى، تحت عنوان "الحراك الثقافى وأزمة الوعى.. إبداعًا وتلقيًا" دورة "الشاعر الكبير محمود بيرم التونسي"، وذلك بحضور الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، ترأس المؤتمر الفنان عز الدين نجيب ويتولى أمانته الشاعر حازم حسين، والتي اعلن من خلالها بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية ٢٠٢٠ والتي تأتي في بداية احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي والتي انطلقت اليوم بافتتاح ميدان ستالنجراد بحضور القائمة بأعمال سفارة دولة روسيا .

وبدأت فعاليات افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني أعقبه تقديم عرض فني لأوبرا وآخر لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية كما تم عرض فيلم تسجيلي عن مدينة بورسعيد واخر عن المؤتمر .

وخلال كلمته رحب اللواء عادل الغصبان محافظ بورسعيد بضيوف المحافظة من الشعراء والأدباء من مختلف محافظات مصر ، مؤكدا علي فخر محافظة بورسعيد باستضافة هذا الحدث الثقافي الهام وأن بورسعيد جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات الثقافية والعملية.

وأكد علي اهمية دور الثقافة في مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي البعض والعمل علي غرس القيم والثقافات الايجابية .

وأضاف أن الأدباء والمفكرين عليهم عامل مهم في تعريف أبنائنا بالمشروعات القومية العملاقة التي تتم في كافة انحاء مصر، فيكفينا فخرا اننا الدولة الوحيدة التي تحارب الارهاب وتبني وتعمر في وقت واحد موكدا ان جميع المشروعات التي تمت بأيد وسواعد مصرية بعد ان ابهروا العالم بحفر قناة السويس الجديدة في عام واحد وكذلك انشاء طرق ومحاور جديد ةومشروعات عملاقة اخري في مجالات عديدة.
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
إعلان محافظة بورسعيد عاصمة للثقافة المصرية 2020 .. صور
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