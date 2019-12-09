رئيس حي حلوان يزف بشرى سارة للأهالي حول انتشار القمامة وأبراج الضغط العالي

قال اللواء محمد عبد الحميد رئيس حي حلوان، إننا نتخذ الإجراءات القانونية تجاه المناطق العشوائية في حلوان خاصة المتواجدة عند أبراج الضغط العالي في منشية عبد الناصر وحلوان، وتم صدور قرارات إزالة ويتم اعتمادها من المحافظ وسيتم تنفيذ الإزالات.





وأضاف محمد عبد الحميد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه يتم التنسيق مع المحافظة لتعويض الأهالي وتوفير سكن آخر قبل تنفيذ قرار الإزالة في مساكن بالاسمرات ومدينة بدر.





وتابع محمد عبد الحميد "لدينا 24 منطقة عشوائية في مدينة حلوان بصورة غير مرضية هدفنا الحفاظ على المواطنين من أعمدة الضغط العالي"، مضيفا "ما لا يقل عن 200 أسرة سيتم نقلهم بعد تنفيذ قرارات الإزالة".





وتابع محمد عبد الحميد "هناك شركة مسؤولة عن إزالة القمامة في حلوان ولكن على المواطنين الالتزام بتوقيتات إلقاء القامة وتوقيتات جمعها ونعمل على توعية المواطنين لرمي القمامة من التاسعة مساء وحتى التاسعة صباحا".





وأكمل محمد عبد الحميد "سنقوم بزيادة عدد صناديق القمامة لاستيعاب حجم القمامة".



