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تعليم

افتتاح مقر صيانة الأجهزة الإلكترونية بمنطقة الجيزة الأزهرية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:35 ص
.افتتاح مقر صيانة
.افتتاح مقر صيانة الأجهزة الإلكترونية بمنطقة الجيزة الأزهرية
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محمد شحتة
افتتحت منطقة الجيزة الأزهرية، مقر صيانة الأجهزة الإلكترونية بمعهد فتيات العمرانية بجوار عام الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية.

وأكد عبد الرحمن أبو طالب، المدير العام الثقافي أن المقر يخدم جميع الإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية بمنطقة الجيزة، وحاليا يتم صيانة أجهزة معاهد صلاح أبو إسماعيل التعليمية وتم صيانة أجهزة معهد المدينة المنورة العادي وأجهزة الوراق.

وأشار إلى أنه علي كل شيخ معهد لدية أجهزة تحتاج الي أعمال صيانة سرعة التواصل لتحديد موعد لاستلام الأجهزة وعمل الصيانة اللازمة لها متمنيا التوفيق للجميع.

يأتي هذا تحت إشراف الدكتور أحمد جاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية وبناء على تعليمات مدير إداره الكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية.

حضر الافتتاح، عبد الرحمن أبو طالب الوكيل الثقافي لمنطقة الجيزة الأزهرية ومجدي جلال مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة والمهندس محمد عبد اللطيف والمهندس خالد عبد العزيز من الإدارة الهندسية المشيخة الأزهر وزكريا بكر وعبده صابر من إدارة الكمبيوتر.
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