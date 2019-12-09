ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حمل على كتفيه عبئا| هند صبري تنعى المخرج سمير سيف

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:51 م
هند صبرى
هند صبرى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة هند صبرى ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف تودعه فيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وعلقت قائلة: " وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار".

ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمه - البقاء لله".

وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.


وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.


سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.

حمل على كتفيه عبئا| هند صبري تنعى المخرج سمير سيف
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتاج وفستان أخضر.. إطلالة أنيقة لـ هند صبري في حفل عيد ميلادها

الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يختار فرنسا ضيف شرف الدورة الأولى

وفاة المخرج سمير سيف عن عمر يناهز 72 عاما

رحيل المخرج سمير سيف | تعرف على موعد الجنازة والعزاء

منة فضالى ناعية سمير سيف | مش هنسى انك كنت بتندهيلي سندريلا

أكثرهم احتراما وخلقا | بكلمات مؤثرة زينة تنعى المخرج سمير سيف | شاهد

ترشيحاتنا

لم يعتبرونني أبدا جميلة | جنوب إفريقية تتوج بلقب ملكة جمال الكون| فيديو

الأعمال التي تدخل الجنة .. 14 عملا التوفيق في إحداها يضمن لك النعيم

ستة أسباب لـ جلب الرزق والبركة فيه .. احرص عليها توسع الأرزاق

هل تعرض BBC للبيع؟ .. بوريس جونسون: لا يجب تمويلها بأموال دافعي الضرائب

خبير يكشف مفاجأة: قطر ذهبت للسراج من أجل التنقيب في المتوسط.. فيديو

منافس الأهلي.. أزمة كبيرة تضرب النجم الساحلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. فطيرة الخضروات باللحم المفروم والصلصة المكسيكية وزلابية بالبرتقال

بعد أزمة الفيديوهات.. أول ظهور لـ جوهرة بتطبيق سناب شات

بعد تصدرها التريند ..شاهد | 20 صورة لـ نسرين أمين أثارت الجدل