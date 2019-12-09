حمل على كتفيه عبئا| هند صبري تنعى المخرج سمير سيف

نشرت الفنانة هند صبرى ، صورة للمخرج الراحل سمير سيف تودعه فيها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".





وعلقت قائلة: " وداعا المخرج الخلوق المبدع سمير سيف الذي قدم للسينما المصرية والعربية مجموعة من أهم أفلامها وحمل على كتفيه عبء الدورات الأخيرة للمهرجان القومي للسينما المصرية التي فقدت واحدا من مخرجيها الكبار".



ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : الله يرحمه - البقاء لله".



وغيب الموت المخرج الكبير سمير سيف إثر أزمة قلبية مفاجئة.





وكان المخرج سمير سيف يشغل منصب رئيس المهرجان القومى للسينما.





سمير سيف صاحب رصيد سينمائي كبير وآخر أعماله الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.



