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منوعات

محامية سعودية: توريث المرأة أكثر من الرجل في 16 حالة

الإثنين 09/ديسمبر/2019 - 10:42 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تزايدت الحملات المختلفة التي تطالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث؛ بحجة إنصاف المرأة، والذي وصفته المحامية السعودية رباب المعبي، بالإجحاف والظلم الأكبر عندما تتم المساواة بين المرأة والرجل.

وطالبت المحامية السعودية والمحكمة التجارية رباب أحمد المعبي، الداعين إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث إلى تحري الدقة والبحث والاطلاع قبل المطالبة بذلك، حيث إن المطالبين بذلك في بعض الدول ليس لديهم اطلاع علمي وفقهي صحيح عن تعاليم الاسلام السمحة، والتي أنصفت المرأة في جميع حالات القرابة المختلفة.

ودعت "المعبي" المسلمين والمسلمات إلى الاطلاع على كتاب الميراث بين عدالة الإسلام وجور القوانين الوضعية، لوالدها الشيخ أحمد المعبي، حيث أثبت في كتابه بالحجة والبرهان أن هناك 16 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، و4 حالات ترث المرأة نصف الرجل، و10 حالات ترث المرأة مثل نصيب الرجل، و4 حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل.

وأشارت إلى أن هذا إثبات العدل الرباني، وشمول حالات المرأة المختلفة، وإثبات ظلم وجور دعوة الغرب بالمساواة المطلقة بالرجل، وشدد على أن الصحيح والواجب اتباعه تطبيق العدل الرباني، حيث قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}.
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