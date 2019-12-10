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رياضة

أمتلك عروضا مصرية.. أحمد حسن: سعيد بترشيحي لتدريب الهلال السوداني

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:27 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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محمد رشاد
كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم السابق، عن ترحيبه بتولي قيادة نادي الهلال السوداني خلال الفترة المقبلة بعدما قرر مجلس إدارة النادي السوداني إقالة المدير الفني صلاح أحمد بعد الهزيمة أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد حسن خلال مداخلة هاتفية عبر قناة أون سبورت: "سعيد بترشيحي لتدريب الهلال السوداني، اكتسبت خبرات كثيرة من فترة احترافي في أوروبا ومع المنتخب الوطني وأريد أن أطبقها، وتعلمت في بيراميدز الكثير أيضًا".

وواصل: "لو تمت هذه الخطوة سأكون سعيد جدًا، ولو الهلال رأى أن مدرب آخر سيكون بدلًا مني أو لم نتوصل لاتفاق فأتمنى لهم التوفيق".

وعن العروض المقدمة له من الدوري المصري قال: "لا أريد تكرار التجربة، أنا بنيت فريقا جيدا في بتروجيت ولكن الإدارة لم تصبر، هناك أندية تحدثت معي حاليًا ولكن لا أريد أن أقول من هم حتى لا أضع ضغوطات على مدربيهم الحاليين".

واختتم: أحاول أن أفيد الكرة المصرية بالطريقة التي تعلمتها، لكن لن ترتقي الكرة المصرية طالما أن الوكلاء هم من يتحكمون في استقدام المديرين الفنيين للفرق بحكم الصداقة".
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