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أخبار العالم

أول تعليق من بشار الأسد على مظاهرات لبنان

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الاثنين، إن المظاهرات التي يشهدها لبنان إيجابية طالما أنها تطالب بالإصلاح وتبعد عن التخريب والقتل وتدخل القوى الخارجية.

وأوضح الأسد في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي السوري: "المظاهرات المطالبة بالإصلاح إيجابية، لكن التخريب والقتل وتدخل القوى الخارجية لا يمكن إلا أن يكون سيئًا وخطيرًا".

وأضاف: "لبنان سيؤثر في سوريا أكثر من أي بلد آخر لأنه جارنا المباشر".

وتابع: "إذا كان ما يحدث عفويًا ويتعلق بالإصلاح والتخلص من النظام السياسي الطائفي، فإنه سيكون جيدًا للبنان. ومجددًا، فإن ذلك يعتمد على وعي الشعب اللبناني بألا يسمح لأي كان من الخارج أن يحاول استغلال التحرك العفوي أو المظاهرات في لبنان".
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