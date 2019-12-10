6 قرارات مهمة لمجلس الأحمر بشأن مشروع "استاد الأهلي" الجديد

عقد مساء أمس الاثنين، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا بفرع النادي بالشيخ زايد؛ لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص النادي في المرحلة الحالية.



وجاءت قرارات مجلس الأهلي كالتالي..



-تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة للإشراف الكامل على التطوير الذي سيتم على مجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم من جانب شركة استادات وبحث طرق التشغيل والاحتياجات المطلوبة لفرق النادي الرياضية.



-تكليف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.



-تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، للقيام بالتنسيق والإشراف الكامل على التعديلات التي سيتم إجراءها على استاد السلام وطرق التشغيل بعدما حصل النادي على حق انتفاع استاد السلام ضمن مشروع " وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045..وجاء تكليف المهندس سراج للاستفادة بخبراته الهندسية في مجال الاستادات العالمية وسبق أن كلفه مجلس إدارة الأهلي بتاريخ 7 سبتمبر الماضي برئاسة اللجنة الخاصة باستاد الأهلي للبدء في الخطوات الفعلية لهذا المشروع بعدما انتهت اللجنة التي ترأسها خلال الأيام الماضية من إعداد التصور الكامل لمشروع استاد الأهلي والدراسات المالية والهندسية والتسويقية الخاصة به.





-تشكيل لجنة مالية برئاسة خالد الدرندلي أمين الصندوق للإشراف على الجوانب المالية على مشروع " وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045، وتحديد طرق التعامل المالي مع شركة استادات وكيفية سداد مستحقات النادي في الأوقات التي سيتم الإتفاق عليها خلال فترة التعاقد.





-تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي لإعداد مشروع العقود التي سيتم ابرامها مع شركة استادات بشأن "وحدة الأهلي الإقتصادية" رؤية 2045 على أن يتم الإنتهاء من مشروع هذه العقود قبل نهاية الشهر الجاري.





- تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لحفظ الحقوق التسويقية بالنادي في مشروع" وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045، وكذلك التزامات النادي في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.