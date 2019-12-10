بعد تحوليهما للنيابة.. أول رد من رئيسي حي المرج وحلوان على قرار الإقالة

رد العميد على عبد الله رئيس حي المرج، على قرار وزير التنمية المحلية بإقالته وإحالته إلى النيابة؛ نظرا لسوء حالة النظافة.



وأكد رئيس حي المرج، أن المنطقة المذكورة في التقرير التليفزيوني، الذي بثه برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة "صدى البلد"، تتبع مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية؛ لأن الرشاح تابع للخانكة، ويقع فى الشريط الفاصل بين محافظتي القاهرة والقليوبية.



وأشار رئيس حي المرج، إلى أنه بذل مجهودا كبيرا في ملف النظافة بالحي، والذي كان يكتظ بالقمامة قبل مجيئه، لافتا الى أنه شن حملات مكثفة لرفع تجمعات القمامة أولا بأول.



وفي سياق متصل، رد اللواء محمد عبد الحميد، رئيس حي حلوان، على قرار إقالته، وإحالته للنيابة للسبب المتقدم.



وأكد رئيس حي حلوان، أن ملف القمامة كبير ومتشعب لأن انتشارها فى بعض المناطق مرتبط بسلوك المواطنين وثقافتهم ، كما أنه بذل أقصى جهده لرفع تجمعات القمامة أولا بأول.



وعن القمامة فى مصرف منشأة جمال عبد الناصر، والتي تم عرضها بالتقرير ، أكد أن رفعها مسؤولية وزارة الري وليست من تخصصات الحي.



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قرارا، مساء اليوم، بإقالة كل من رئيسي حي المرج وحلوان بمحافظة القاهرة نظرًا لتدني مستوى النظافة وتراكم أكوام القمامة في بعض المناطق والإهمال الذي تشهده تلك الأحياء وشكاوى المواطنين من تدني مستوى الخدمات المقدمة إليهم .



كما أصدر شعراوي قرارًا بنقل رئيسي حيي المرج وحلوان إلى الديوان العام للمحافظة وإيقافهما عن العمل وعزلهما من الوظيفة القيادية وتحويلهما إلى النيابة الإدارية للتحقيق.



فيما أصدر اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرارًا بتكليف سكرتيري حي المرج وحلوان، بتسيير العمل لحين تعيين رؤساء جدد .



وأعطي اللواء خالد عبدالعال مهلة ١٠ أيام سكرتير حي حلوان والشركة المسؤولة عن خدمات النظافة بالحي لتحسين مستوى النظافة ، ومهلة ١٥ يوما سكرتير رئيس حي المرج لتحسين مستوى النظافة وإزالة القمامة المتراكمة في عدد من الشوارع .



وأكد اللواء محمود شعراوي أن قطاع التفتيش والرصد الميداني بالوزارة، سبق وأن رصد بعض المخالفات وتدني مستوى النظافة بتلك الأحياء بعد وصول عدد من الشكاوى من سكانها، وتم إعطاء رئيسي حي المرج وحلوان مهلة شهر لتحسين مستوى الخدمات وازالة القمامة وحل شكاوى المواطنين والاستماع إليها إلا أن الوضع لم يتغير .



وكان برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر قناة صدى البلد، قد عرض تقريرًا مصورًا، أمس، حول تدني مستوى النظافة في أحياء المرج وحلوان بالقاهرة وتراكم كميات كبيرة من القمامة في أماكن كثيرة بحلوان والمرج وشكاوى المواطنين من سوء مستوى الخدمات.

