الأهلي يطالب المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل لمجمع حمام السباحة ونادي طيبة

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد عدة قرارات منها:



تكليف المهندس سامح على كامل، المستشار الهندسي بإعداد تقرير شامل عن كافة الجوانب الهندسية الخاصة بمجمع حمام السباحة بالتربية والتعليم الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع.



وبحث احتياجات حمام السباحة الفنية مع تكليفه بإعداد تقرير مماثل عن نادي طيبة بالأقصر الذي حصل عليه النادي كحق انتفاع ورفع التقريرين لمجلس الإدارة خلال الأيام القادمة.