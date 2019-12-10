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رياضة

وحدة الأهلي الاقتصادية.. الخطيب يشكل لجنتين لدراسة حفظ حقوق النادي القانونية والتسويقية

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 01:05 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
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عبدالحكيم ابو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء الاثنين بفرع النادي بالشيخ زايد، تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار محمود فهمي لإعداد مشروع العقود التي سيتم إبرامها مع شركة استادات.

وذلك بشأن "وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045 على أن يتم الانتهاء من مشروع هذه العقود قبل نهاية الشهر الجاري.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة فنية وتسويقية برئاسة الدكتور سعد شلبي مستشار مجلس الإدارة لحفظ الحقوق التسويقية بالنادي في مشروع” وحدة الأهلي الاقتصادية” رؤية 2045.

وكذلك االتزامات النادي في هذا الشأن تجاه شركة استادات القائمة على المشروع.
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