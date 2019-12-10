بخسارة وزن ملحوظة.. رجاء الجداوي بـ إطلالة أنيقة في مؤتمر هاني البحيري

على بطريقة أنيقة وجذابة للغاية، وقد قامت بصبغة باللون الأحمر النبيتي، وهو ما أبرز من أنوثتها.



فيما أكملت الفنانة رجاء الجداوي إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، والماسكرا، مع الآي شادو البني، فيما أبرزت جمال شفتيها باللون النبيتي، وقامت باختيار بعض الاكسسوارات الناعمة، حيث اختارت قرطين ناعمين، مع بعض الخواتم باللون الفضي الناعمة، والتي تناسبت مع إطلالتها.



جاء ذلك خلال مؤتمر الإعلان عن عرض أزياء هاني البحيري، والذي يجريه كل عام داخل مصر، وذلك للإعلان عن المجموعة الشتوية، من خلال عرض أزياء رقم ١٠٠ في تاريخ الموضة سواء داخليا أو خارجيا، وهو العرض رقم ١١ له داخل مصر.



ويحضر المؤتمر نخبة من الفنانين ورجال الأعمال، وشريك نجاح هاني البحيري مصفف الشعر محمد الصغير، والإعلامية سهير جودة، ، وعادل سالم صاحب شركة سالم للأقمشة، ومصممة الفرو جيسي ناصف، رئيس غرفة الصناعات محمد عبد السلام، مدير مركز التصميمات في وزارة الصناعة عايدة زايد، وغيرهم.

صرحت الفنانة رجاء الجداوي، أنها خسرت حوالي 6 أو 7 كيلو من وزنها، وذلك على الرغم من حبها الشديد لتناول الطعام، إلا أنها شعرت في الفترة الأخيرة أنها تعاني بشكل كبير من عدم قدرتها على الحركة بشكل سلس، وهو ما جعلها تقرر خسارة القليل من وزنها، واستعادت رشاقتها المعهودة عنها.وأفادت الفنانة رجاء الجداوي خلال مؤتمر هاني البحيري للإعلان عن عرض الأزياء الـ 100، المقرر إقامته يوم 23 يناير، أنها ترى أن السيدة يجب أن تهتم بمظهرها حتى تصل إلى سن 90 عاما، ويجب أن تهتم بأنوثتها، حيث أنها يجب أن تحب ذاتها لكي تستطيع أن تعطيك الحب لمن حولها.وظهرت رجاء الجداوى بنطال باللون الأسود، وعليه جاكيت باللون الأسود، المطرز بالأحمر، فيما اختارت شال من الفرو باللون الأحمر، وهو ما أبرز من انوثتها واناقتها، فيما قامت برفع شعرها إلى الأ