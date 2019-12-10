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مرأة

طريقة جديدة لعمل الكفتة بصوص كريمة النعناع

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
طريقة جديدة لعمل
طريقة جديدة لعمل الكفتة بصوص كريمة النعناع
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف شريف الحطامي، طريقة عمل كفتة بصوص كريمة النعناع، بمذاق لذيذ لا يقاوم، وشكل جديد لتقديم الكفتة .

مقادير كفتة بصوص كريمة النعناع :

كفتة مشوية
نعناع طازج
نعناع مجفف
جبنة مبشورة
ملح وفلفل
أوراق نعناع للتزيين

طريقة تحضير كفتة بصوص كريمة النعناع :

* على النار تسخن الكريمة اللباني

* يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج

* تضاف الجبنة المبشورة وتترك حتى تذوب

* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكفتة المشوية

* ويحضر السندوتش و يوضع الخس والكفتة ثم يضاف الصوص ويقدم
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