طريقة جديدة لعمل الكفتة بصوص كريمة النعناع

يقدم الشيف شريف الحطامي، طريقة عمل كفتة بصوص كريمة النعناع، بمذاق لذيذ لا يقاوم، وشكل جديد لتقديم الكفتة .



مقادير كفتة بصوص كريمة النعناع :



كفتة مشوية

نعناع طازج

نعناع مجفف

جبنة مبشورة

ملح وفلفل

أوراق نعناع للتزيين



طريقة تحضير كفتة بصوص كريمة النعناع :



* على النار تسخن الكريمة اللباني



* يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج



* تضاف الجبنة المبشورة وتترك حتى تذوب



* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكفتة المشوية



* ويحضر السندوتش و يوضع الخس والكفتة ثم يضاف الصوص ويقدم