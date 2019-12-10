طريقة جديدة لعمل الكفتة بصوص كريمة النعناع

يقدم الشيف شريف الحطامي، طريقة عمل كفتة بصوص كريمة النعناع، بمذاق لذيذ لا يقاوم، وشكل جديد لتقديم الكفتة .
مقادير كفتة بصوص كريمة النعناع :
كفتة مشوية
نعناع طازج
نعناع مجفف
جبنة مبشورة
ملح وفلفل
أوراق نعناع للتزيين
طريقة تحضير كفتة بصوص كريمة النعناع :
* على النار تسخن الكريمة اللباني
* يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج
* تضاف الجبنة المبشورة وتترك حتى تذوب
* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكفتة المشوية
* ويحضر السندوتش و يوضع الخس والكفتة ثم يضاف الصوص ويقدم
مقادير كفتة بصوص كريمة النعناع :
كفتة مشوية
نعناع طازج
نعناع مجفف
جبنة مبشورة
ملح وفلفل
أوراق نعناع للتزيين
طريقة تحضير كفتة بصوص كريمة النعناع :
* على النار تسخن الكريمة اللباني
* يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج
* تضاف الجبنة المبشورة وتترك حتى تذوب
* ثم تتبل بالملح والفلفل ثم يضاف الكفتة المشوية
* ويحضر السندوتش و يوضع الخس والكفتة ثم يضاف الصوص ويقدم