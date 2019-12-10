اختفاء طائرة شحن تابعة للقوات الجوية التشيلية تحمل 38 شخصا

أعلنت القوات الجوية التشيلية، اختفاء طائرة شحن تابعة لها، كانت متوجهة إلى قاعدة في القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، وعلى متنها 38 شخصا.



وأفادت القوات الجوية التشيلية، في بيان لها، بأن طائرة من نوع Hercules C130، كان على متنها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، أقلعت حوالي الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت جرينتش) من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.



وذكر موقع "روسيا اليوم" أنه تم إعلان حالة التأهب بعد ذلك، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية البحث عن الطائرة، التي اختفت في أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت القاعدة القطبية الجنوبية التشيلية.



