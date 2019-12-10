أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 10 -12- 2019

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 10 – 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضروات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضروات اليوم في مصر



الطماطم: 3.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

فلفل رومي ألوان: 12 جنيها

خيار: 6.5 جنيه

فاصوليا: 10 جنيهات

البصل:5 جنيهات

القرنبيط:5 جنيهات

البصل:5 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



رمان: 3.5 جنيه

جوافة: 7.5 جنيه

تفاح مصري 10 جنيهات

الموز : 10 جنيهات

البرتقال:5 جنيهات