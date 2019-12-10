إعلان الطوارئ في البحيرة بعد سقوط أمطار

شهدت محافظة البحيرة فجر اليوم، الثلاثاء، سقوط أمطار خفيفة على جميع القرى والمراكز، حيث يجرى العمل من الأجهزة التنفيذية المختصة بجميع الوحدات المحلية لمجابهة الأمطار والسيول والتغيرات الجوية المحتملة كتدبير احترازى.



ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء مجالس إدارات الشركات بالمحافظة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث والاستعداد التام لفصل الشتاء بالتزامن مع التحذير من النوة القادمة.



وأكد محافظ البحيرة انعقاد غرف العملیات الفرعية بالمراکز والمديریات علی مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات وإخطار غرفة العملیات المركزية بالمحافظة، أولًا بأول مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جميع الجهات للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.



وتواصل محافظة البحيرة إعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية، خاصة الوحدات المحلية الساحلية "رشيد-إدكو-كفر الدوار" تحسبًا لسقوط الأمطار فى أى وقت.