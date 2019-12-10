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برلمان

مستقبل وطن بالشرقية يكرم بطلة العالم لكرة السرعة المقامة بفرنسا

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
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ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الشرقية، حفل تكريم لبطلة العالم لكرة السرعة، والتي أقيمت بفرنسا للعام الثالث على التوالي، اللاعبة أسماء حسن.

وكان في استقبالها؛ المحاسب عبد العال أبو الليل، أمين مركز الحسينية، والنائب خالد عبد المولى، وأعضاء هيئة المكتب والمحاسب على الصناديلى، رئيس مركز ومدينة الحسينية ورموز من كبار وشباب العائلات والرياضيين.

وأشاد بمستوى اللاعبة أسماء حسن، متمنيا لها دوام التوفيق لتحقيق مزيد من الإنجازات ورفع علم مصر في المحافل الدولية ومنحها درع التكريم، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي حققته.

من جانبه، أعرب النائب خالد عبد المولى، عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز الكبير الذي يؤكد قدرة اللاعب المصري على النجاح عندما تتوفر له الإمكانيات المناسبة والجو الصحي اللازم لتحقيق البطولات.

وقالت بطلة العالم أسماء حسن إنها حصدت اللقب الأخير بمدينة مونتبو الفرنسية فى السولو وهو الأصعب، شاركت فى عدة بطولات سواء فى بولندا والكويت واليابان وغيرها من دول العالم، حيث حققت الفوز لثلاث مواسم متتالية.

كما وجهت بطلة العالم أسماء حسن الشكر للدكتور محمد سليم، أمين الحزب بالمحافظة، على دعمه المستمر وبتكريم الحزب لها، مما يمثل دافعا إضافيا للنجاح وتحقيق البطولات ووعدت بأن تبذل كل جهدها لتحقيق مزيد من البطولات.
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