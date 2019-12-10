ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 12:52 م
صدى البلد
Advertisements
هدير علاء
يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" اليوم، الثلاثاء، بالذكرى الـ98 لميلاد الفنانة "عفيفة إسكندر إصطيفان‎"، وهي مطربة عراقية لُقبت بـ "شحرورة العراق"، وتعد واحدة من أفضل المطربات في تاريخ العراق.

وُلدت "عفيفة إسكندر" في مدينة "الموصل" العراقية في العاشر من ديسمبر لعام 1921، وعاشت في "بغداد"، وبدأت الغناء عندما كان عمرها 5 أعوام فقط، وأحيت أولى حفلاتها في عام 1935.

الجدير بالذكر أن "عفيفة إسكندر" كانت تمتاز بإجادتها ألوان الغناء والمقامات العراقية، وقد استطاعت أن تتعلم وتتأقلم مع أجواء الفن، لتتحول بسرعة إلى نجمة من نجوم الفن، ذلك فضلًا عن أنها عملت ممثلة وظهرت في العديد من الإنتاجات.

وفي عام 1938، سافرت إلى مصر، حيث عملت مع فرقة "بديعة مصابني"، ومع "تحية كاريوكا"، وكذلك شاركت في التمثيل في فيلم "يوم سعيد" مع الفنان الراحل "محمد عبد الوهاب"، والفنانة الراحلة "فاتن حمامة"، التي كانت مازالت طفلة آنذاك.

وغنت "عفيفة" في هذا الفيلم، الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام 1940، لكن الأغنية لم تظهر عند عرضه، حيث قرر المخرج حذفها بسبب طول مدة العرض، التي تجاوزت الساعتين.

ومثلت "شحرورة العراق" أيضًا في أفلام أخرى في مصر ولبنان وسوريا.

وتوفيت في أكتوبر عام 2012، عن عمر يناهز 91 عامًا في مدينة "بغداد"، بعد صراع من المرض.
من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور
من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور
من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور
من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور
من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هجوم بقنبلة يدوية على قوات الأمن العراقي بـ بغداد

قطع التيار الكهربائي بالكامل عن ساحة التحرير وسط بغداد

محاولة جديدة لفض احتجاجات بغداد.. لجنة التحقيق تتعهد بمحاسبة قتلة متظاهري ذي قار

على فراش الموت | قصة زواج فايزة أحمد من محمد سلطان.. نوستالجيا

جوجل يحتفل بمولدها.. من هي عفيفة إسكندر

ترشيحاتنا

بالأبيض الحرير.. كندة علوش تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصوير

المالية: توقيع اتفاقية زيرو جمارك على السيارات الأوروبية .. أول يناير

أمتلك عروضا من الخليج.. عمرو زكي يكشف وجهته المقبلة بعد الاعتزال

تحمي من الأمراض.. 8 فوائد لتنظيف الأسنان وأشهر الطرق لعلاجها

حقيقة تغيير موعد مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال أفريقيا

محمد سامي: ماجد المصري اعتذر لي.. وهشتغل معاه تاني

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور نادر لـ ميجان فوكس مع زوجها وأبنائها.. صور

من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور

كلب ينقذ عائلة من 5 أفراد من حريق نشب بالمنزل أثناء نومهم.. شاهد