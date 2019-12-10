من هي شحرورة العراق التي يحتفل جوجل بذكرى ميلادها؟.. صور

يحتفل محرك البحث الأشهر في العالم "جوجل" اليوم، الثلاثاء، بالذكرى الـ98 لميلاد الفنانة "عفيفة إسكندر إصطيفان‎"، وهي مطربة عراقية لُقبت بـ "شحرورة العراق"، وتعد واحدة من أفضل المطربات في تاريخ العراق.



وُلدت "عفيفة إسكندر" في مدينة "الموصل" العراقية في العاشر من ديسمبر لعام 1921، وعاشت في "بغداد"، وبدأت الغناء عندما كان عمرها 5 أعوام فقط، وأحيت أولى حفلاتها في عام 1935.



الجدير بالذكر أن "عفيفة إسكندر" كانت تمتاز بإجادتها ألوان الغناء والمقامات العراقية، وقد استطاعت أن تتعلم وتتأقلم مع أجواء الفن، لتتحول بسرعة إلى نجمة من نجوم الفن، ذلك فضلًا عن أنها عملت ممثلة وظهرت في العديد من الإنتاجات.



وفي عام 1938، سافرت إلى مصر، حيث عملت مع فرقة "بديعة مصابني"، ومع "تحية كاريوكا"، وكذلك شاركت في التمثيل في فيلم "يوم سعيد" مع الفنان الراحل "محمد عبد الوهاب"، والفنانة الراحلة "فاتن حمامة"، التي كانت مازالت طفلة آنذاك.



وغنت "عفيفة" في هذا الفيلم، الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى عام 1940، لكن الأغنية لم تظهر عند عرضه، حيث قرر المخرج حذفها بسبب طول مدة العرض، التي تجاوزت الساعتين.



ومثلت "شحرورة العراق" أيضًا في أفلام أخرى في مصر ولبنان وسوريا.



وتوفيت في أكتوبر عام 2012، عن عمر يناهز 91 عامًا في مدينة "بغداد"، بعد صراع من المرض.