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منوعات

بلطجي يهدد شيخا أزهريا بالذبح ويطلق الكلاب المفترسة عليه في منزله بأوسيم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 02:10 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تهديد بالذبح هي الرسالة التي تلقاها الشيخ " مصطفى الأزهري" أحد علماء الأزهر الشريف من قبل بلطجي يدعى بـ شقاوة" لا يعرف الرحمة أو احترام القانون والذي يقطن بالقرب من الشيخ مصطفى بشارع محمود غنام متفرع من المهندس جوهر إبراهيم بمنطقة بشتيل البلد بمدينة أوسيم في الجيزة.

وبحسب الاستغاثة التي تم تداولها عبر الصفحة الشخصية للشيخ بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، يمارس "شقاوة" أعمال البلطجة على الشيخ مصطفى حيث يستهزئ بملابسه الازهرية ويسبه ويمارس أعمال البلطجة عليه، في مشهد مأسوي يعيشه الشيخ بشكل يومي لكون هذا البلطجي أحد جيرانه بالمنطقة المذكورة.

إحضار كلاب شرسة وتركها داخل منزل الشيخ ليوم كامل لمنع أسرته من الخروج، وكانت آخر أعمال البلطجة التي مارسها "شقاوة" تجاه الشيخ الأزهري مصطفى.

وبالرغم من تحرير الشيخ مصطفى محضر رقم ٧٤١٠ أيام ٣٠ /١١ /٢٠١٩ أوسيم اداري ، إلا أن البلطجي الشهير بشقاوة يقوم بالبلطجة على الشيخ ويعطى المخدرات أمام منزله، ويقوم بتخوفه هو و ابنائه دون تدخل من احد ، ليعيش الشيخ في حالة من الرعب والخوف على يد بلطجي لا يردعه القانون.

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