غدا.. التشغيل التجريبي لخط كهرباء بلاط / شرق العوينات بتكلفة 1.5 مليار جنيه

أعلن المهندس محمد كامل، مدير عام محطات محولات الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، عن التشغيل التجريبي، غدا "الأربعاء"، لخط كهرباء شرق العوينات- بلاط البديل لخط نجع حمادي الذي يغذي المحافظة بالكهرباء بجهد ٢٢٠ كيلو فولت.



وأضاف أن التكلفة الاجمالية للخط، تجاوزت ١.٥ مليار جنيه، تتضمن الابراج والأسلاك وجميع المشتملات وصيانة الابراج حتي اللحظة الاخيرة للتشغيل.



وأوضح كامل، أن الخط يتيح توفير احتياجات المحافظة من الكهرباء وتوفير مصدر بديل في حالة عطل أو صيانة الخط الرئيسي وتلافي وقوع أي خسائر نتيجة أية أعطال احتمالية.



يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء من أجل توفير البديل في حالة حدوث اعطال للخط الرئيسي.