اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم

اعترفت لمياء م س ٢٤ عاما، والدة الطفلين جمال ٥ أعوام، وريماس ٣ أعوام بجريمة قتل طفليها، وجاء في اعترافاتها: "زهقت من الجواز وأبوهم وكان نفسى اتطلق وأسيبه بس عندى منه طفلين أهلى مكنوش راضين أسيبه عشان الولاد وهو مكنش هيوافق قررت اتخلص منهم وأعيش حياتى".



وأكدت لمياء م س": مجليش قلب أموتهم بآلة حادة، سألت على عقار يموت من غير ما يحسوا ولقيته العقار ده وكمان عشان محدش يشك فى حاجة."



كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من سامى عبد العزيز رأفت 30 عاما بائع أسطوانات غاز ومقيم قرية الأحمدية أكد خلاله أنه كان لديه طفلان الأولى ريماس 3 أعوام توفيت فى 30 أكتوبر الماضى والثانى جمال 5 أعوام توفى 28 نوفمبر الماضى، واتخذ كافة إجراءات دفنهم وتم الدفن وأنه لم يشتبه وقتها جنائيا فى وفاتهم.



وأضاف فى بلاغه، أنه عثر عقب ذلك في منزله على علبة دواء بها 4 شرائط فارغة لعقار "الاندرينال" مما دعاه للشك فى أن وفاة أطفاله جنائية حيث أنه يقيم فى منزل عائلته.



وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث وضباط إدارة البحث الجنائى توصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى لمياء ع س 24 عاما ربة منزل.



وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها فقررت التخلص من أطفالها حتى تتمكن من ذلك.



وأضافت أنها قامت بشراء هذا العقار من إحدى الصيدليات بذات القرية، لعلمها أن تعاطى هذا العقار يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية ويسبب الوفاة فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها مما أدى إلى وفاتهما.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.