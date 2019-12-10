ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:50 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
اعترفت لمياء م س ٢٤ عاما، والدة الطفلين جمال ٥ أعوام، وريماس ٣ أعوام بجريمة قتل طفليها، وجاء في اعترافاتها: "زهقت من الجواز وأبوهم وكان نفسى اتطلق وأسيبه بس عندى منه طفلين أهلى مكنوش راضين أسيبه عشان الولاد وهو مكنش هيوافق قررت اتخلص منهم وأعيش حياتى".

وأكدت لمياء م س":  مجليش قلب أموتهم بآلة حادة، سألت على عقار يموت من غير ما يحسوا ولقيته العقار ده وكمان عشان محدش يشك فى حاجة."

كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة شربين، من سامى عبد العزيز رأفت 30 عاما بائع أسطوانات غاز ومقيم قرية الأحمدية أكد خلاله أنه كان لديه طفلان الأولى ريماس 3 أعوام توفيت فى 30 أكتوبر الماضى والثانى جمال 5 أعوام توفى 28 نوفمبر الماضى، واتخذ كافة إجراءات دفنهم وتم الدفن وأنه لم يشتبه وقتها جنائيا فى وفاتهم.

وأضاف فى  بلاغه، أنه عثر عقب ذلك في منزله على علبة دواء بها 4 شرائط فارغة لعقار "الاندرينال" مما دعاه للشك فى أن وفاة أطفاله جنائية حيث أنه يقيم فى منزل عائلته.

وتقرر تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم محمد الأرضي رئيس المباحث وضباط إدارة البحث الجنائى توصلت جهود فريق البحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وتدعى لمياء ع س 24 عاما ربة منزل.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة قاصدة الطلاق من زوجها فقررت التخلص من أطفالها حتى تتمكن من ذلك.

وأضافت أنها قامت بشراء هذا العقار من إحدى الصيدليات بذات القرية، لعلمها أن تعاطى هذا العقار يؤدى إلى هبوط فى الدورة الدموية ويسبب الوفاة فقامت بإعطاء كمية كبيرة منه لطفليها مما أدى إلى وفاتهما.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة.
اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم
اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم
اعترافات قاتلة طفليها بالدقهلية: زهقت من الجواز وكان لازم اتطلق فقررت اتخلص منهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوها محبوس وكنت عايزة أدبها.. اعترافات الأم المتهمة بإصابة ابنتها فى الدقهلية

ماذا قالت طليقة المطرب الشعبي عن واقعة ترك أطفالها على بير السلم

مصرع طفلين شقيقين انهار عليهما طوب مشون في منزل بسوهاج

أم مختلة تغرق طفليها التوأم وتلوم زوجها على ذلك .. صور

بـ 6 طعنات.. قتل طليقته في المحكمة بعد رفضه دفع نفقات أولاده

بعد 4 سنوات من الجريمة .. إحالة أوراق قاتلة أطفالها الثلاثة في دمياط للمفتى

ترشيحاتنا

تعليق غامض من أحمد سعد بعد تأجيل قضية حبس سمية الخشاب

تعديل موعد مباراة الزمالك والجونة بالدوري

الكاف يعلن مواعيد مباريات الأهلي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا

كلوب يصرح نادما: أخطأت في حق ساديو ماني

بعد الحديث عن انفراجة في الأزمة الخليجية.. أمير قطر يخيب الآمال بهذا الموقف

الصور الأولى من تشييع جثمان المخرج سمير سيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفة مشتركة بين الأميرة شارلوت ابنة كيت ميدلتون والملكة إليزابيث

مناسب للسوق المصري| فولكس فاجن تسعى لإطلاق موتور جديد صديق للبيئة

أغرب مقابلة عمل.. انتظار لمدة 11 ساعة ومفاجأة غير متوقعة في النهاية