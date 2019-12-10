الصحفيين العرب يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان



وتهدف الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير واسماع اصواتهم واشراك مجموعة كبيرة من الجماهير العالمية فى تعزيز الحقوق وحمايتها .





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وتسعي هذه الحملة ايضا الى تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دور الشباب فى جميع انحاء العالم الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز.



وتؤكد الأمم المتحدة أن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع مشيرة إلى أن المشاركة فى الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.





وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب بهذه المناسبة الهامة على أن الشباب يلعب دورًا حاسمًا فى التغيير الإيجابي وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو دائمًا فى طليعة التحركات الشعبية التي يطالب بالتغيير الايجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.

