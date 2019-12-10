الصحفيين العرب يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان

يحتفل العالم اليوم بيوم العاشر من ديسمبر من كل عام باعتباره اليوم العالمي لحقوق الانسان حيث اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 « الإعلام العالمي لحقوق الإنسان ».
وتحتفي الامم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام تحت شعار « الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان » ، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الحالي وتسليط الضوء على الدور القيادي للشباب كمصدر للإلهام من أجل مستقبل افضل.
وتهدف الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير واسماع اصواتهم واشراك مجموعة كبيرة من الجماهير العالمية فى تعزيز الحقوق وحمايتها .
وتؤكد الأمم المتحدة أن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع مشيرة إلى أن المشاركة فى الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وتحتفي الامم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الانسان هذا العام تحت شعار « الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان » ، وذلك بهدف الاستفادة من الزخم الحالي وتسليط الضوء على الدور القيادي للشباب كمصدر للإلهام من أجل مستقبل افضل.
وتهدف الأمم المتحدة إلى تسليط الضوء على إمكانيات الشباب بوصفهم عناصر بناءة للتغيير واسماع اصواتهم واشراك مجموعة كبيرة من الجماهير العالمية فى تعزيز الحقوق وحمايتها .
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وتسعي هذه الحملة ايضا الى تشجيع وتحفيز وتسليط الضوء على دور الشباب فى جميع انحاء العالم الداعم للحقوق ومناهضة العنصرية وخطاب الكراهية والبلطجة والتمييز.
وتؤكد الأمم المتحدة أن مشاركة الشباب ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة للجميع مشيرة إلى أن المشاركة فى الحياة العامة هي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب بهذه المناسبة الهامة على أن الشباب يلعب دورًا حاسمًا فى التغيير الإيجابي وكانوا دائمًا محركًا رئيسيًا للتحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو دائمًا فى طليعة التحركات الشعبية التي يطالب بالتغيير الايجابي وتقديم الأفكار والحلول الجديدة لعالم أفضل.