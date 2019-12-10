الملك سلمان يؤكد دعم فلسطين ومواجهة إيران

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، دعم القضية الفلسطينية وإعلان الدولة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا قادة دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة الأعمال العدائية لإيران، خلال انعقاد قمتهم الأربعين في الرياض، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.



قال الملك سلمان "نجدد موقفنا تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".



وذكر الملك خلال افتتاحه قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الثلاثاء: "منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار".



وحث أيضا في كلمة بثها التليفزيون، المجتمع الدولي على التعامل مع برنامج إيران النووي، وبرنامجها الخاص بالصواريخ البالستية.



وأضاف الملك سلمان أن مجلس التعاون الخليجي تمكن من تجاوز الأزمات التي مرت بالمنطقة، مطالبا دول الخليج بأن "تتحد في مواجهة عدوانية إيران"، وأن "تؤمن نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية" المحتملة.



واستضافت العاصمة السعودية القمة الأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي بدعوة من الملك سلمان، لبحث عدد من الموضوعات والقضايا التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية في المنطقة على دول المجلس.



وعقد وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة بالرياض، أعمال الدورة الـ145 للمجلس الوزاري، كما عقدت الدورة التحضيرية برئاسة وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، ومشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

