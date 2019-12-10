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بدائل قوية للأدوية .. 3 مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:16 م
كوب على الريق.. 3
كوب على الريق.. 3 مشروبات طبيعية لعلاج فقر الدم
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأطفال والكبار من فقر الدم، فهو مرض ناتج عن نقص الحديد في الجسم، وكشف موقع "livestrong"، عن مشروبات طبيعية تمد الجسم بالحديد، وتحمي الانسان من الاصابة بفقر الدم.

البرتقال
اثبتت الدراسات أن فاكهة البرتقال تحتوي على عنصر الحديد بكميات كبيرة، فهى تحتوى على 3 أضعاف الحديد الموجود في الأطعمة الأخرى، فشرب كوب واحد يوميًا يعالج الكثير من الأمراض الذي يعد من أبرزها فقر الدم.

الجزر
يعتبر مشروب الجزر واحد من افضل المشروبات الطبيعية التي تحتوي على فيتامينات عديدة، التي تعالج فقر الدم، وتعوض نقص الحديد، كما يساعد على في نقل الحديد المخزن في الجسم إلى خلايا الدم الحمراء.

الحليب
كل كوب من الحليب يعتبر وجبة غذائية كاملة، فينصح الاطباء بتناول من نصف كوب او كوب من الحليب قليل الدسم كل يوم على الريق، لمد الجسم بالطاقة، وحمايته من الأمراض، والحد من الاصابة بأمراض السرطان.
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