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الثروة السمكية: مصر وصلت لـ 80% من قيمة الإنتاج

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:56 م
السمك
السمك
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البهى عمرو
قال الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بنفسه ما يتم فى الثروة السمكية، والدولة لديها إرادة فى تطوير البحيرات المصرية حتى نصل للإنتاج المطلوب.

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية خلال حواره ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي تحدث أثناء افتتاح مدينة دمياط عن أن كل مواطن يجب أن يحلم، مؤكدًا أن الحلم يأتى بالإرادة.

وأوضح، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن مصر وصلت لنسبة كبيرة من الاستزراع السمكى، مؤكدًا أن مصر وصلت لـ 80% من قيمة الإنتاج المصري.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، أن تطهير البحيرات يتم من أجل المواطن المصري، ومن أجل توفير فرص عمل للشباب وتصدير الأسماك للخارج، وأن يحصل كل صياد على فرصة لعمله.

وأشار، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى أن، البحيرات المصرية كان بها تلوث وقيام بعض المواطنين بوضع اليد على تلك البحيرات من سنوات طويلة.
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