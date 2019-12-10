دوري الأبطال.. محمد صلاح يهدر مرة أخرى في مواجهة سالزبورج وليفربول

فشل فريق ليفربول من تسجيل الهدف الأول في شباك مضيفه فريق ريد بوك سالزبورج بعد كرة مهدرة من محمد صلاح، في المباراة التي تقام على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال اوروبا.





وفي الدقيقة 21 ومن انطلاقة من ساديو مانيه من على يسار المنطقة ومحاولة لإرسال تمريرة فى اتجاه صلاح لكن استخلصها الدفاع لتصل إلى صلاح الذي سددها ضعيفة.





وكانت أخطر كرة أهدرها ليفربول في بداية اللقاء عندما مرر لوفرين لاعب ليفربول الكرة بمهارة رائعة ليتسلمها محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وينفرد بحارس مرمى الفريق النمساوي، ويسددها صلاح بقدمه اليمنى في جسد حارس المرمى لترتطم به وخرج ركلة ركنية.





ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز أو التعادل، لتجنب الخروج المبكر من البطولة الأوروبية، وضمان التأهل رسميًا إلى دور الـ16.



