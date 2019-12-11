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حوادث

إعادة محاكمة 11 متهمًا بـ بفض اعتصام النهضة .. اليوم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:21 ص
صدى البلد
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محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.
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