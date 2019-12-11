إعادة محاكمة 11 متهمًا بـ بفض اعتصام النهضة .. اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم إعادة إجراءات محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.





كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المؤبد والمشدد للمتهمين غيابيا، وقاموا بعمل إعادة إجراءات على الحكم الغيابى.



