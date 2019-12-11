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بين الناس

مواطن يطالب وزارة التضامن تخصيص معاش تكافل وكرامة للإنفاق على أسرته

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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وسام مختار
يعانى حسن خيري، البالغ من العمر 45 عاما، والمقيم بمنطقة المنيب التابعة لمحافظ الجيزة من ضيق الأحوال المعيشية، ويتحمل مسئولية أسرة مكونة من والديه وأخت مطلقة وطفلها الصغير.

وكان يعمل باليومية في مطبعة، ودخله لا يكفى سد احتياجات أسرته، خاصة أن الأم والأب مريضان وبحاجة لعلاج سكر وضغط وقلب، والطفل بالمرحلة الابتدائية.

يقول، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": كنت أعمل باليومية بالمطبعة، وتم فصلى من العمل، وكل ما أتمناه، توفير نفقات علاج أهلي، التى تصل إلى ٤٠٠ جنيه، هذا بالإضافة إلى نفقة تعليم ابن أختى المطلقة، المرحلة الابتدائية، وأنا كل أملى أن أتزوج ويكون لدى أسرة صغيرة، ولدى شقة، لكن ظروف الحياه لا تمكننى على أن أشترى عفش .

وناشد وزارة القوى العاملة للحصول على عمل، ووزارة التضامن الاجتماعي، مطالبا إياهم بتسهيل إجراءات عمل معاش تكافل وكرامة، لأنه الأكثر استحقاقا.
للتواصل مع الحالة: ٠١١١٦٠١٥٨٦٩

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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