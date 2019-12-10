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فن

محمد إمام يُخاطر بحياته لإنقاذ الأطفال في "لمعي القُط" على MBC مصر

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:09 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
بعد أن نجح في حجز مكانة لافتة بين النجوم على شاشة السينما، يتألق الفنان الشاب محمد إمام، في أولى بطولاته التلفزيونية عبر الدراما الاجتماعية "لمعي القُط"، الذي تعرضه قناة MBC مصر يوميًا بداية من غد "الأربعاء" في تمام السابعة مساءً.

تدور أحداث مسلسل "لمعي القُط"، حول سائق في إحدى المدارس الخاصة، يتعرض الأتوبيس الذي يقوده لعملية اختطاف مما يوجب عليه العمل على حماية الطلاب من الأطفال الصغار.

ويتعرض بسبب ذلك للكثير من الأزمات والمواقف مما يدفعه للمُخاطرة بحياته حتي لا يتعرض الأطفال لأي مشكلة وذلك في حبكة درامية شيقة كتبها ببراعة الكاتب حازم الحديدي، وأخرجها عمرو عرفة.

مسلسل "لمعي القُط"، يشارك في بطولته بالإضافة لمحمد إمام كل من عُمر متولي، محمد سلام، تارا عماد، أحمد فتحي، حسن حسني، ويزو، محمد أس أس، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، وآخرين.


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