رشا قلج : نساعد السيدات الأفارقة في الحصول على حقوقهن.. فيديو

قالت رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الدولية والملقبة باسم أنجيلينا جولي أفريقيا، إن إفريقيا بها أمراض وأوبئة كثيرة وهناك سيدات افريقيات يواجهن عنفا شديدا ويتعرضن للتعنيف ويتعرضن لبتر أطرافهن .
وأضافت قلج في مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، أنها قررت التوجه إلى أفريقيا ومساعدة السيدات الأفارقة.
وتابعت: نقوم بتوعية السيدات الأفارقة بحقوقهن وأنهن أكثر من مجرد أمهات ويمكن أن يَكنّ أعضاء فاعلين في مجتمعهن".
وقالت:" بعض الفيتات الأفارقة كُنّ يعملن كخادمات للزوجة الثانية لزوجها، ونحن نعمل على إعطاء السيدات الأفارقة دخلا شهريا ثابتا يساعدهن على مواجهة صعاب الحياة".