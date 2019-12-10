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رياضة

دوري أبطال أوروبا .. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بروسيا دورتموند وسلافيا براغ

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:05 م
بروسيا دورتموند
بروسيا دورتموند
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محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي بنتيجة 1-1 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .

افتتح التسجيل جادون سانشو فى الدقيقة 10 من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل اللاعب توماس سوسيك فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء .

وأعلن لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني التشكيل الذي سيخوض مباراة سلافيا براج التشيكي.

وجاء تشكيل بروسيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: زاجدادو - هوميلز - جويرورو - أكانجي

خط الوسط: فيجل - براندت - حكيمي - سانشو - ثورجان هازارد

خط الهجوم: ماركو ريوس
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