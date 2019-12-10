دوري أبطال أوروبا .. التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين بروسيا دورتموند وسلافيا براغ

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين بروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي بنتيجة 1-1 ، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا .



افتتح التسجيل جادون سانشو فى الدقيقة 10 من زمن المباراة ، قبل أن يدرك التعادل اللاعب توماس سوسيك فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء .



وأعلن لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني التشكيل الذي سيخوض مباراة سلافيا براج التشيكي.



وجاء تشكيل بروسيا على النحو الآتي:



حراسة المرمى: بوركي



خط الدفاع: زاجدادو - هوميلز - جويرورو - أكانجي



خط الوسط: فيجل - براندت - حكيمي - سانشو - ثورجان هازارد



خط الهجوم: ماركو ريوس