لايبزج يتقدم على ليون بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا.. فيديو



ودخل ناديا أولمبيك ليون الفرنسي، ولايبزج الألماني، المباراة بتشكيلة مكونة من :



أولمبيك ليون: لوبيز - تيتي - أندرسن - ديناير - رافائيل - مينديز - توسارت - ليريلر - ديباي - عوار - ديمبلي



لايبزج: جولاشي - كلوسترمان - موكيلي - أوبامينكو - ساراشي - نكونكو - حيدارا - ديمي - فورسبيرج - ويرنر - بولسن

تقدم لايبزج الألماني بهدفين مقابل لا شىء على أولمبيك ليون الفرنسي فى الشوط الأول من المباراة المقامة خلال الجولة الأخيرة من دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا.وأحرز إيميل فورسبيرج الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لاعب لايبزج داخل منطقة الجزاء.واحتسب الحكم من جديد ركلة جزاء أخرى لـ لايبزج تصدى لها تيمو فيرنير ليحرز الهدف الثانى فى مرمى ليون فى الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن الشوط الأول.