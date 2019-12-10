ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لايبزج يتقدم على ليون بهدفين في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا.. فيديو

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 11:14 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
تقدم لايبزج الألماني بهدفين مقابل لا شىء على أولمبيك ليون الفرنسي فى الشوط الأول من المباراة المقامة خلال الجولة الأخيرة من دورى المجموعات لدورى أبطال أوروبا.

وأحرز إيميل فورسبيرج الهدف الأول فى الدقيقة التاسعة عن طريق ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة لاعب لايبزج داخل منطقة الجزاء.

واحتسب الحكم من جديد ركلة جزاء أخرى لـ لايبزج تصدى لها تيمو فيرنير ليحرز الهدف الثانى فى مرمى ليون فى الدقيقة الثالثة والثلاثين من زمن الشوط الأول.

ودخل ناديا أولمبيك ليون الفرنسي، ولايبزج الألماني، المباراة بتشكيلة مكونة من :

أولمبيك ليون: لوبيز - تيتي - أندرسن - ديناير - رافائيل - مينديز - توسارت - ليريلر - ديباي - عوار - ديمبلي

لايبزج: جولاشي - كلوسترمان - موكيلي - أوبامينكو - ساراشي - نكونكو - حيدارا - ديمي - فورسبيرج - ويرنر - بولسن
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مارسيليا وليون .. ديميتري باييت يهدي أصحاب الأرض هدفي التقدم في الشوط الأول

بـ ركلة جزاء وصاروخية.. رونالدو يقود البرتغال للتقدم على ليتوانيا 2 /0 | فيديو

أتلانتا يهزم دينامو زغرب 2-0 في دوري أبطال أوروبا

تشكيل فريقى لايبزيج وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

لايبزج يتأخر أمام بنفيكا بهدف في الشوط الأول بـ دوري أبطال أوروبا

لايبزج يتعادل مع بنفيكا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 2 - 2 في دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

دوري الأبطال .. محمد صلاح يقود ليفربول بهدف إعجازي للتأهل إلي دور الـ 16 على حساب سالزبورج

مرتضي منصور يسأل عن منتقبة كفر الدوار وعري الفنانات فى جلسة البرلمان.. ووزيرة الثقافة ترد

سر تأجيل انطلاق قناة نادي الزمالك| مرتضى منصور يرد

طبيب يخدع المريضات باسم أنجلينا جولي ويرتكب 25 جريمة جنسية.. تفاصيل

انهيار الفنانة إلهام شاهين خلال جنازة المخرج سمير سيف

وداعا للانتحار.. صحة البرلمان تقر تشكيل مجلس قومي للصحة النفسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجآت عن عمال محاجر المنيا.. اليومية 100 جنيها وتعمل بدون ترخيص.. والدولة تتجه للتقنين

داليا مصطفى في ضيافة صدى البلد.. صور

هنتعشى ايه النهاردة .. عجة بطاطس وسلطة خضراوات وتارت بالجيلي