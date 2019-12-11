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رياضة

المدرب العام للإنتاج الحربي: باسم مرسي ورقة رابحة وسيعود قريباً.. فيديو

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
المدرب العام للانتاج
المدرب العام للانتاج الحربي
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عمرو ابوبكر
أشاد محمد عبد الله المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، بمهاجم الفريق باسم مرسي عقب الظهور الجيد بالدوري، أمس، أمام سموحة.

وقال المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كلنا ثقة في باسم مرسي، واتمنى ان يستمر في التهديف والتألق".

وأكمل المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، تصريحاته للبرنامج: "ورقة من الأوراق المهمة معنا بدون شك، وأتمنى أن يعود سريعًا لسابق عهده مع الزمالك والمنتخب المصري.

جدير بالذكر أن باسم مرسي سجل هدفه الاول مع الانتاج الحربي في شباك سموحة، في مباراة الأمس، التي انتهت بالتعادل 1-1 في الدوري المصري الممتاز.
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