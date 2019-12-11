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مرأة

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 11 ديسمبر؛ فإن ذلك يعني أن لديك استعدادا لعمل دراسات مستفيضة، وتثبت كفاءة في العلوم وفي مجالات مختلفة.. قد تعيش حياة اجتماعية صاخبة، وتهتم بصالح البشرية عموماً. 

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد عام ٢٠٢٠ يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت حتى آخر العام.

ويعد مواليد هذا اليوم من مواليد برج القوس إليكم حظك اليوم لهم تقدمه خبيرة الابراج غبير فؤاد.

عاطفيا وصحيا: القمر في مواجهة برجك ويطالبك الفلك باعتماد اللباقة وعليك بتوخي الحيطة والحذر وتجنب السرعة في الحركة والقيادة.

مهنياً ومالياً: تستطيع أن تتغلب على المعوقات بإصرارك وباحترامك لحقوق الآخرين.
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